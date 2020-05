Fase 2 a Napoli: il film del primo giorno tra folla, mascherine e proteste

Napoli, al via la fase due. Da oggi inizia il secondo round della lotta contro il Covid-19. Tra chi è in strada per fare la spesa e chi si reca al lavoro in città si respira quasi una ritrovata normalità. In tanti sono andati a far visita ai propri congiunti che non vedevano da tempo, mentre in alcune strade cittadine torna a sorpresa il traffico. Rispettato nella maggior parte dei casi il distanziamento sociale, anche se in alcune strade non sono mancati gli assembramenti. Al Vomero intanto è scoppiata le protesta di chi attende di riprendere la propria attività. I lavoratori del mercatino di Antignano sono infatti scesi in piazza per chiedere la riapertura del mercato rionale.



Ultimo aggiornamento: 20:18

Iniziati anche i rientri dal nord. Alle ore 13.10 è arrivato alla stazione di Napoli centrale il primo treno proveniente da Milano. Rigorosi i controlli per i passeggeri. Si è proceduto infatti anche alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. Ha destato invece non poche preoccupazioni il servizio della linea ferroviaria Cumana. Come denunciato da Adolfo Vallini, dell’Esecutivo provinciale di Napoli “USB lavoro privato”, a bordo di un treno hanno viaggiato decine e decine di passeggeri senza che venissero rispettate le necessarie distanze di sicurezza.