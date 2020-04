Fase due a Napoli, le condizioni dei penalisti per riaprire il Tribunale

Partono i termoscanner, da ieri impossibile entrare nella cittadella giudiziaria napoletana senza farsi misurare la temperatura. Un oggetto di pochi centimetri da avvicinare alla fronte, capace di captare la temperatura corporea. Sei impianti in tutto, da distribuire ai tre varchi del Tribunale e in Procura. Fase due, si parte, ieri mattina prima dimostrazione offerta dai capi degli uffici, nello stesso giorno in cui la camera penale vara un documento con una serie di proposte per poter ritornare in aula, a partire dal prossimo 11 maggio: chiedono di indossare la toga, ma di lavorare in sicurezza; di limitare al massimo il «remoto», il digitale, senza però rischiare il contagio da corona virus.



Ma torniamo alla mattinata di ieri. Ore 10, tocca al presidente di corte di appellooffrire la fronte al termoscanner. Stesso gesto da parte del procuratore generale, del suo vice, del presidente del Tribunale, del presidente del Tribunale di Sorveglianza, del procuratore, dell'aggiunto. Misurano la temperatura della fronte, a caccia del primo sintomo di allarme del covid 19, poi l'appuntamento è per metà maggio. Presenti al varco Porzio il presidente dell'ordine degli avvocati, il presidente della camera penale, il consigliere dell'ordine, si cerca l'equilibrio tra sicurezza e giustizia.

Ed è in queste ore che la camera penale ha firmato un documento in cui vengono fissate le loro proposte per poter tornare in aula. Scrive il direttivo dei penalisti: «No a qualsiasi forma di smaterializzazione del processo penale, un contraddittorio reale non può avere luogo attraverso un monitor, né essere ridotto a una interlocuzione con un quadratino remoto sullo schermo». Poi c'è spazio per le proposte. Come fare a ripartire in aula abbattendo il rischio contagio? «L'elenco delle udienze da celebrarsi va comunicato, con indicazione del relativo ordine e dello specifico orario di chiamata di ciascuna causa; le udienze vanno celebrate a porte chiuse; va attivato un interfono (già in funzione al Riesame) per la chiamata del singolo processo; venga usata anche la fascia pomeridiana nella massima estensione possibile (dunque fino a sera), per distanziare le udienze, scaglionare gli ingressi ed evitare assembramenti; utilizzare aule adeguate (come i bunker o intere aree del Tribunale), comunicazioni tempestive a mezzo pec dei rinvii di udienze». E non è tutto. Gli avvocati chiedono anche un accesso più rapido alle cancellerie, in previsione della ripresa della decorrenza dei termini processuali: «Chiediamo che il difensore possa sempre accedervi telematicamente, con tanto di posta elettronica e firma digitale; lì dove non sarà possibile, si chiedono presìdi di cancelleria nella piazza coperta, per evitare gli ascensori per i piani alti nelle torri del Tribunale».



Proposte, condizioni che diventano il terreno di confronto con i capi degli uffici, in vista dell'undici maggio, data in cui la fase due giudiziaria entra nel vivo. Pochi i processi celebrati in questi due mesi di lockdown, grazie all'uso di connessioni da remoto (convalide e direttissime), ma anche con la procedura tradizionale, pre-pandemia.

È quanto ha spiegato al Mattino il penalista Arturo Frojo, a proposito dell'udienza che si è tenuta venerdì mattina dinanzi al gup Pierone (il cosiddetto processo Alma, con detenuti agli arresti domiciliari): «Abbiamo lavorato per oltre quattro ore, siamo stati rispettosi del distanziamento sociale e della profilassi. Dieci avvocati, due pubblici ministeri, il teste, il perito e il giudice: in tutto una quindicina di persone, nell'aula 416. Guanti e mascherine non ci hanno impedito di consultare gli atti, di intervenire e di tenere vivo il confronto. Con le dovute precauzioni il processo penale può, anzi deve, tornare in un'aula di giustizia».



Intanto per il cinque maggio è previsto un flash mob di avvocati (in gran parte penalisti) all'esterno del Palazzo di Giustizia. Ore 11, lato Porzio, toga e mascherina, penalisti distanziati e agguerriti. Spiega l'avvocato: «Il dibattimento ha le sue regole di oralità e di immediatezza, c'è un linguaggio che non può essere compreso attraverso il monitor. Quanto al flash mob, mi limito a dire che condivido le iniziative che provengono da una parte della classe purché queste rafforzino il potere contrattuale degli organi di rappresentanza dell'avvocatura, come camera penale e consiglio dell'ordine».