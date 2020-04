Fase due, le voci e i volti di Napoli: così il popolo di Partenope combatte il virus e la crisi

Accanto alla statua di Dante si ergono le mamme. Sono probabilmente dieci volte più stanche che a inizio epidemia da Covid-19, da quel «restiamo a casa» imposto dal governo e rinforzato dal presidente della Regione Campania: Ananda Ferrentino e le altre appendono le sagome dei figli sulle grate. «Liberiamoli», chiedono a nome dei bambini che non escono nemmeno per giocare e con il ritorno a lavoro, nella Fase 2 dell'emergenza, nessuna sa a chi lasciare, visto che le scuole invece non riaprono.



: fanno cigolare le ruote, ma già da tempo i loro affari non vanno più, sono fermi al ricordo degli anni Novanta, innanzitutto perché metà della popolazione non legge, chi lo fa acquista sempre più su internet. Da «Pironti» entrano solo in due: uno per vendere anziché acquistare, l'altro vuole dei fogli bianchi; davanti a «Guida» resiste solo un ritratto di Giulio Regeni, eppure questa è la strada percorsa da Jack Kerouac, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Umberto Eco, diretti verso la saletta rossa, ma chiusa da prima, perché questa è un'altra storia.

Paolo Surace, titolare di «Mattozzi» in piazza Carità, mantiene viva la memoria del suo babbo e riaccende il forno a legna: è orgoglioso di non aver licenziato nessuno. «Ho trasformato i 7 camerieri in rider, visto che al momento è consentito solo il cibo da asporto e non il servizio ai 200 tavoli del ristorante, destinati ahimè a diventare 75», racconta tra i suoi ex ragazzi, con cui è cresciuto, pronti a collaborare. Come Carmen Agostinelli, 30 anni, alle prese con il cartone e la sua prima lista di indirizzi, mentre lo chef si conferma Massimo Sangiovanni e Luciano Spadatratta il primo pizzaiolo («Una famiglia, una garanzia»).



«A noi rider il lavoro non manca: anzi, è aumentato», dice senza sorridere, considerata l’emergenza, Gennaro Guarracino, 45enne, un ex istruttore di taekwondo e leader della categoria in città, che conta oltre tremila addetti in città (è questa la stima) e i 20mila nell'intera penisola, che sono anche un esempio di capacità nel “darsi una mossa” per superare le difficoltà. Anche ai tempi del coronavirus. «Il sistema di posizioni aperto, che ha consentito di presentare domanda durante il lockdown, a tanti padri di famiglia permette di sbarcare il lunario e di garantire, nel contempo, un servizio socialmente utile», fa notare Nicolò Montesi, 23 anni, il presidente nazionale di Anar, l’associazione di riferimento.

Certo, tanti interrogativi non hanno risposta. «Perché non si possono organizzare i concerti, rispettando le distanze e le altre regole?», domanda il musicista Daniele Sepe. «Ma come si fa a ricominciare se la paura è più forte», ragiona Armando, per tutti «Cammarota Spritz». Un parrucchiere, Massimo Parisi, spiega al telefono che paga 2000 euro di affitto («La proprietaria non vuole sentire ragioni, né sospensioni né rinvii») e l'ultima bolletta ammonta a 396 euro («Trecentonovantasei», ripete incredulo, con un tono più alto di voce); denaro che se ne va nel lockdown che, soprattutto per lui e i suoi colleghi, sembra non finire mai, causa rinvio dell'autorizzazione a ricevere clienti al primo giugno. «Siamo pronti a scendere in piazza, il 4 maggio, la data che avrebbe dovuto segnare la svolta, ad auto-convocarci sotto le finestre della Regione, a Palazzo Santa Lucia, pur di far sentire le nostre ragioni», avvisa e ribadisce che la serrata prolungata rischia di travolgere l’intera categoria, quella degli acconciatori e dei titolari dei centri estetici.

Vincenzo Esposito guarda avanti, invece, e procede spedito: è più forte della crisi che attraversa Napoli, l’Italia e il resto del mondo. Ha una marcia in più, dovuta anche a un turbolento passato. Lo chiamano, per questo, «Bandierina», è il fattorino più veloce di Napoli, viaggia con una media di 10 spese per turno, dai farmaci ai tabacchi. Deve a sua moglie questa occasione di lavoro: «Al termine degli arresti domiciliari, Carmela mi ha iscritto sulla piattaforma». Quattro giorni dopo, giusto il tempo di avere lo zaino frigo, il 29enne di piazza Mercato è partito in sella al suo Liberty, diventando un volto familiare, tra i più amati. «Capita di tornare nelle stesse abitazioni e aiutare anziani, malati e disabili che senza di noi non saprebbero come fare». Vale più del compenso, che è variabile in base alle prestazioni quotidiane e quindi alla fatica. «Al ritorno, poggiata la testa sul cuscino, non ho più timore che vengano ad acciuffarmi da un momento all’altro». L’incubo della detenzione non compare più nel buio della notte, e lui va in giro alla luce del giorno: dà una mano ai più fragili, in quarantena si sente utile, ed effettivamente lo è, respira aria di libertà ma vede pure tutto ciò che lo circonda nei vicoli svuotati, ferite e povertà emergenti, dal centro alle periferie.

