Fase due in Campania, il sindaco di Portici chiude la spiaggia delle Mortelle

La fase due è imminente e a fugare i dubbi sul cosa si potrà o non si potrà fare nella città della Reggia è il sindaco Enzo Cuomo. Il primo cittadino ha già dato istruzioni per i cambiamenti più incisivi che avverranno sul territorio a partire da lunedì 4 maggio.

Tra le misure anti-assembramenti spicca la chiusura della spiaggia delle Mortelle, del piazzale e del molo di sovraflutto. Una soluzione temporanea, come assicurato da Cuomo, che servirà soltanto a proteggere i cittadini da incursioni non ancora autorizzate sulla battigia e da rischiosi assembramenti nelle aree adiacenti alla spiaggia. Poi, quanto prima dovrebbero esserci le disposizioni del governo per quella che sarà la stagione estiva 2020 in tempi di Covid-19. Indicazioni che potranno così rivelare in che modo ci si potrà tuffare a mare o sdraiarsi semplicemente a prendere il sole in spiaggia.



Altro nodo sciolto nelle ultime ore è quello relativo alla fruizione dei parchi. E qui arriva invece una buona notizia per i più piccoli ma anche per i diversamente abili. Al vaglio dell’Ente di Palazzo Campitelli c’è infatti la possibilità di riaprire la villa comunale, al corso Umberto, chiaramente in modalità “sicura”. Questo significherebbe ingressi contingentati e un massimo di 60 minuti di permanenza, così da poter assicurare una turnazione fluida.

Infine, riaprono anche i battenti del cimitero, sempre dal 4 maggio. Anche in quest’ultimo caso le disposizioni prevedono un massimo di 50 persone alla volta, per una durata delle visite di non oltre trenta minuti. Insomma, la soluzione che accomuna ancora una volta l’allentamento delle limitazioni sembra essere proprio quella degli ingressi contingentati.

Sul fronte delle probabili riprese, potrebbe tornare attivo anche il cantiere che si sta occupando della riqualificazione del waterfront di Portici. I lavori erano sospesi nel rispetto dei decreti che hanno regolato gli ultimi due mesi appena trascorsi.

