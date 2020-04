Fase due in Campania, è allarme rapinatori al borgo Orefici: «Si nascondono dietro le mascherine»

«In questo momento sento il bisogno di lanciare un appello alle istituzioni nazionali e regionali per tutto il comparto orafo della Campania perché, in questa situazione, non abbiamo alcuna certezza del futuro. E a rischio ci sono 3mila aziende e 40mila posti di lavoro. Siamo stati dimenticati». È l'amaro sfogo di Roberto de Laurentiis, presidente del Consorzio Borgo Orefici di Napoli, componente del direttivo Confcommercio Campania e rappresentante della Federpreziosi Confcommercio.

Napoli unlocked: ma per chi? E per quanti? Se lo chiede giustamente anche de Laurentiis. Il quale insiste su un punto: «Si fa un gran parlare di pasticcerie, di pizze consegnate online, di terzo settore e via dicendo. Ma di noi, degli orafi che pure hanno subìto un danno economico incalcolabile dopo i sigilli messi dai decreti governativi e regionali, chi se ne occuperà mai?». Immaginate solo le disdette legate a prime comunioni, cresime, matrimoni, battesimi e via discorrendo. «Vorrei capire perché non si parla di questo settore - dice al Mattino de Laurentiis - che solo in Campania è rappresentato da 3mila aziende, 2mila commerciali e mille tra artigianali e imprese produttive. Non abbiamo la certezza della riapertura, che si spera dopo il quattro maggio; ma noi che trattiamo un prodotto voluttuario, anche se di investimento, saremo forse quelli che soffriranno di più la crisi del dopo Covid-19: e inoltre non veniamo mai menzionati nel programma delle riaperture, forse perché siamo considerati accessori».



«Bisogna tener conto - prosegue de Laurentiis - che già fino a marzo abbiamo avuto un decremento del 30 per cento delle vendite, per poi passare al 95 per cento in questo periodo, mentre il restante cinque è stato coperto dalle vendite online. E non vorrei che per la riapertura ci fosse la stessa incomprensione della Regione Campania verso le categorie, che non vengono consultate, come sta succedendo per chi apre il 27 aprile 2020». Orafi, dunque, non pervenuti nei radar della Regione. E dire che il comparto era, fino a prima della pandemia, un'eccellenza. Un settore che quindi oggi non merita di essere sottovalutato: anche perché - nella sua filiera - offre occupazione a qualcosa come 40mila addetti. Avete letto bene: 40mila persone. Fate due calcoli e moltiplicate per le famiglie che ogni giorno riescono, o riuscivano, senza sapere se riusciranno ancora, a mettere il piatto a tavola.Pensateci. Riflettiamoci: che grande occasione sarà, a saracinesche rialzate, per malviventi e balordi la riapertura con mascherine e distanziamenti sociali. Immaginate chi voglia fare una rapina in gioielleria.

«Proprio per questo va anche chiarito - prosegue Roberto de Laurentiis - che alla cosiddetta riapertura nelle aziende orafe l'affluenza non sarà come per le altre e sarà facilmente gestibile in base alle quadrature dei locali; riceviamo anche per appuntamento, perché oltre alla prevenzione del Coronavirus siamo abituati a prevenire atti delittuosi: difatti saremo costretti a far abbassare la mascherina al cliente prima di entrare».

Ma non è tutto. Perché, conclude il presidente del Consorzio Borgo Orefici, «i 2mila euro di contributo a fondo perduto che la Regione ha previsto per chi ha un giro d'affari inferiore a 100mila euro potrà essere goduto da pochissime aziende del settore, perché quasi tutti superano tale cifra per l'alto costo della materia prima. Un altro problema sono le scuole orafe che funzionano benissimo, e pur avendo avviato tanti giovani sottraendoli alla strada, che lavorano attualmente in Italia ed all'estero, quando potranno riaprire i battenti non saranno in grado di garantire loro l'istruzione professionale».

