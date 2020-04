Fase due in Campania, il pasticcio delle ordinanze: niente jogging, via libera ai pub

In Campania si può tornare a fare jogging, anzi no. Si può tornare a ordinare cibo ma solo a ristoranti e pizzerie non a chi fa vendita al banco, anzi no. Il giorno numero due della moderata riapertura è quello dei chiarimenti, delle puntualizzazioni, delle precisazioni, perché quell'ordinanza che aveva aperto piccoli spiragli di aria nelle vite dei napoletani, aveva generato una montagna di fraintendimenti.

L'ordinanza numero 39 del 25 aprile, quella che aveva dettato nuove regole per una lenta ripresa, conteneva un dettaglio che aveva aperto il cuore dei runner: consentita l'attività motoria. Ovviamente con limitazioni di orari e obbligo di mascherina e distanziamento sociale.

Lunedì all'inizio della prevista sessione serale di attività motoria, sul lungomare di Napoli s'è riversata una masnada di presunti runner e così è scoppiato il caos, troppa gente, poca attenzione, zero controlli. Così ieri, sull'onda della tensione per la vicenda-lungomare il presidente De Luca prima ha chiesto di evitare il ripetersi di scene analoghe, minacciando un ritorno alle limitazioni serratissime, poi ha fatto diramare una precisazione: fare jogging non è consentito, al massimo si può passeggiare.



La decisione è spiegata con l'obbligo di indossare la mascherina che non consentirebbe una corretta respirazione e andrebbe a collidere con un'attività fisica intensa, per i runner è stata una coltellata. Si è fatto portavoce del mondo degli amanti della corsa l'assessore comunale allo sport: «Il presidente De Luca ha dimostrato di essere contro lo sport, ha preso una decisione che sembra una punizione nei confronti di chi abitualmente corre, è rimasto in casa nel rispetto delle regole e adesso si vede nuovamente estromesso dalla possibilità di tornare a fare movimento. Un cambio di rotta incomprensibile, forse generato dal caos del lungomare di lunedì, che però non aveva nulla a che fare con i veri runner. Insomma, un provvedimento che colpisce solo i veri sportivi».

La vicenda, poi, si condisce di un'altra vena polemica che ruota intorno ai dispositivi di protezione personali.

Il mondo dei social s'è interrogato su una questione: perché c'è l'obbligo di indossare la mascherina di sera per fare una blanda attività motoria e quell'obbligo scompare se un cittadino esce dal portone per andare a fare la spesa?



La questione ruota ancora intorno alle difficoltà di comprensione delle ordinanze, tema sul quale ieri è intervenuto anche, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale: «I problemi nascono da provvedimenti sbagliati e possono essere evitati con ordinanze semplici. Solo la Campania limita passeggiate, running e bici e lo fa imponendo fasce orarie prestabilite e la vicinanza all'abitazione. Limiti incomprensibili che riducono la libertà dei cittadini e concentrano, in poche ore, le uscite del giorno determinando affollamento e maggiore rischio sanitario». Caldoro è intervenuto anche sulla minaccia di annullare l'allentamento delle restrizioni: «Non servono anatemi ma correggere gli errori modificando l'ordinanza emanata. I cittadini campani hanno senso civico e lo hanno dimostrato».L'ordinanza sul jogging (poi vietato) conteneva anche una decisione che i campani attendevano da tanto: la possibilità di farsi mandare cibo a casa dal ristorante preferito. Ovviamente in tanti hanno puntato sulla pizza, anche perché c'è stato un dubbio sulla possibilità di fornire il servizio da parte di pub, e venditori che non hanno tavoli ma servono i loro prodotti solo al banco. Nella giornata di lunedì sono stati per un certo tempo chiusi dai vigili e poi riaperti in attesa di chiarimenti.

E ieri i chiarimenti sono arrivati. Se l'ordinanza spiegava che la consegna a domicilio dalle 16 alle 23 era riservata a ristoranti e pizzerie, ieri la puntualizzazione ha ampliato in maniera vertiginosa il ventaglio di attività che possono portare cibo a casa in Campania di sera, «non solo ristoranti e pizzerie ma anche gelaterie, pub nonché vinerie, keebab (sic) e similari», stavolta non si può sbagliare.

