Coronavirus, i piccoli artigiani chiedono aiuto: «Con la fase 2 ci distruggerete»

Inizia a montare il malcontento e lo scoramento dei piccoli artigiani che con l'avvicinarsi del 4 maggio e la possibilit di riaprire, ma solo ad alcune condizioni, temono di avere grossi problemi con il loro lavoro. A far sentire la loro voce ci ha pensato Gennaro Capasso, barbiere napoletano ma trapiantato oramai tra Roma e Milano e diventato punto di riferimento dei più forti calciatori di serie A, tutti clienti fissi dei suoi saloni Les Napolitains. «Da circa 50 giorni, con il nostro vicepresidente e coordinatore artigiani commerciale, abbiamo fondato un’associazione culturale ambientale, sport, musica e politica. In pochissime settimane non solo più di 2500 partite iva hanno aderito, ma anche moltissime associazioni nazionali. Il nostro obiettivo è cercare di far capire come avviare la fase 2. Abbiamo mandato i documenti a Conte, Gualtieri, Patuanelli, al presidente della repubblica mattarella e ai presidenti della camera e del senato. La nostra richiesta è di non distruggere completamente il grande comparto dell’artigianato e del benessere».

