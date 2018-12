Lunedì 31 Dicembre 2018, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avviso di conclusione indagini per un carabiniere in servizio presso la caserma di Marano. Il militare è accusato di corruzione aggravata dall'articolo 7, ovvero dal metodo mafioso: è questa l'accusa formulata dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Il brigadiere, che opera a Marano da molti anni, avrebbe favorito esponenti di punta del clan Polverino. I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa, al periodo compreso tra il 2010 e il 2011. L'indagato ha venti giorni per presentare eventuali memorie difensive, per chiedere un supplemento di indagini o per essere ascoltato dal magistrato inquirente. La palla, dopo l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, passerà nelle mani di un giudice per le udienze preliminari, che potrà propendere per l'archiviazione delle accuse o disporre il rinvio a giudizio. Le indagini traggono spunto da serie di intercettazioni ambientali eseguite dagli stessi carabinieri.