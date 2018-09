Lunedì 3 Settembre 2018, 09:45

Primo week end post di settembre, scenario di sempre. Tamburi battenti fino a tarda notte nelle strade del centro storico, pub e locali notturni con musica sparata ad alto volume. Ressa all'esterno di night da poco inaugurati - specie in zona via Mezzocannone - alba di caos nel primo sabato sera successivo al rientro dalle vacanze.Come un anno fa, come nei mesi della più rovente polemica contro il clima di deregulation che si è abbattuto sulla movida cittadina.Piazza San Domenico Maggiore, piazza del Gesù, zona Banchi nuovi, via Bellini. È qui che si concentra la protesta dei residenti contro decibel, traffico, schiamazzi notturni, secondo quanto denunciano comitati di residenti, associazioni di cittadini gruppi di famiglie.Stesso copione, secondo quanto racconta una videoinchiesta pubblicata ieri dal Mattino on line, destinato ad interessare la magistratura, mai come in questo periodo target finale di esposti incrociati, di denunce che vanno al di là delle violazioni amministrative: si punta l'indice contro la mancanza di licenze, contro il clima di soprusi che si sarebbe impossessato di un pezzo di città in alcune ore della notte.LA MOBILITAZIONEStando a quanto si legge nelle denunce firmate dal Comitato per la quiete pubblica (che fa capo all'avvocato Gennaro Esposito), anche la notte scorsa - tra sabato e domenica - sarebbero stati sforati i limiti consentiti. Finite le vacanze, pieno controesodo, clima ancora estivo, ci sono tutti gli ingredienti per una ripresa massiccia delle attività di ricezione. Nessuna volontà da parte dei residenti di colpire il commercio locale, di scatenare una rappresaglia contro turismo o contro la fabbrica dei divertimenti: da queste parti c'è soprattutto il tentativo di ottenere il rispetto delle regole di convivenza civile da parte di tutti.Ma torniamo a sabato notte. Bengisti all'angolo della strada, musica ad alto volume nei locali, pochi controlli, a dispetto della recente ordinanza comunale. E ancora: puzza di frittura, scarichi di locali sbocciati come funghi al posto di negozi di artigianato, residenti tappati rigorosamente in casa contro caos e odori molesti.Ce n'è abbastanza per dare inizio a una mobilitazione che ha già un appuntamento, prima tappa dell'ennesimo autunno caldo in materia di movida: otto settembre, in via Salvator Rosa, ore 12, davanti all'uscita della metropolitana lato Girolamo Santa Croce, il comitato chiama a raccolta i residenti per discutere delle emergenze della zona. Tutti con un fazzoletto bianco al polso, tutti a discutere di vecchi e nuovi problemi: si parte dalle rapine subite da alcuni commercianti nella zona, per ritrovarsi attorno alla questione movida.Qual è lo scenario? Al centro del dibattito, una recente ordinanza di un giudice penale che ha condannato un night del centro storico per ripetute inadempienze in materia di adeguamento della propria struttura e di rispetto nella somministrazione della musica e degli orari di apertura. Un documento che rischia di diventare un precedente per altre battaglie sul fronte caldo della movida cittadina. Sono sempre quelli del comitato a segnalare il ritorno a uno spartito che non piace ai residenti del centro storico.LA PROTESTASpiega Gennaro Esposito: «Già dalle 23 abbiamo potuto constatare la potenza della musica emessa in alcuni locali notturni nella zona dei Banchi Nuovi, in piazza Bellini e in zona di via Mezzocannone. Tutta l'estate è stata costellata da polemiche e da liti causate dalla caotica movida notturna e nonostante questo non abbiamo potuto constatare alcun intervento risolutivo da parte della polizia municipale. Cominciamo un altro anno di battaglie - annuncia Esposito - per la tutela dei diritti dei residenti. Ci auguriamo che la ripresa delle attività dei baretti vada meglio, dal punto di vista della vivibilità dei residenti, dello scorso anno».