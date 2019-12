Raid dei Cobas alla festa di Natale nella Fca di Pomigliano: «In cig anche a Capodanno»

Un gruppo di operai aderenti allo Slai Cobas sta manifestando davanti ai cancelli dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco, dove è in corso l'annuale festa Natale BimbI, dedicata ai figli dei lavoratori della fabbrica, quest'anno ispirata a Leonardo Da Vinci. Una festa riservata ai figli degli operai, che possono ritirare i regali per Natale, e assistere a spettacoli all'interno dello stabilimento, che ogni anno si trasforma per loro. Ma il Natale geniale al quale sono stati invitati gli operai non è stato gradito dagli iscritti al sindacato di base, che lo hanno definito «offensivo non solo della memoria di uno dei più grandi geni italiani, ma di tutti i lavoratori di Pomigliano e Nola e delle loro famiglie, che sono in cassa integrazione anche nel periodo natalizio».



In un volantino distribuito ai cancelli lo Slai Cobas ricorda che negli ultimi trent'anni «l'azienda ha presentato e disatteso numerosi piani cosiddetti industriali in una evanescente sequenza in cui il piano successivo smentiva ed annullava il precedente». «La stessa fusione in atto tra Fca-Psa - si legge nel proclama - e la multinazionalizzazione, con conseguente ristrutturazione, del settore automotive in Italia, prepara di fatto la graduale morte assistita per ridimensionamento progressivo delle fabbriche italiane dell'auto» © RIPRODUZIONE RISERVATA