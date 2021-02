Fca, nel sito di Pomigliano a marzo 14 giorni di sospensione dalle attività: ecco il motivo

I lavoratori dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco resteranno fermi per 14 giorni nel mese di marzo per consentire altri interventi utili all'avvio della produzione del nuovo modello Alfa Romeo Tonale, ma anche per attenuare gli effetti delle difficoltà «di approvvigionamento della componentistica».

APPROFONDIMENTI LA SORPRESA Fca, l'unico costruttore che ad ottobre cresce in Europa: la... L'EPIDEMIA Coronavirus, sei operai positivinello stabilimento Fca di Pomigliano

LEGGI ANCHE Coronavirus, sei operai positivi nello stabilimento Fca di Pomigliano

È quanto hanno reso noto i rappresentanti sindacali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf, dopo un incontro con i vertici aziendali dello stabilimento. «L'azienda - hanno scritto le Rsa - ci ha comunicato che alla luce della prioritaria necessità di svolgere interventi per l'avvio del modello Alfa Romeo Tonale in lastrosaldatura e in concomitanza ad attenuare gli effetti derivanti dalla difficoltà di approvvigionare la componentistica, le attività saranno sospese i giorni 1, 5, 8, 9, e dal 17 al 26 marzo compreso».

La sospensione comporterà la mancata maturazione dei ratei, come hanno poi sottolineato gli stessi delegati sindacali. «In un contesto di forte crisi economica - hanno concluso - avremmo auspicato la maturazione del rateo per il mese di marzo per tutti i lavoratori, pur riconoscendo l'importanza dei lavori che consentiranno l'avvio delle preserie del nuovo modello»

Ultimo aggiornamento: 24 Febbraio, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA