Diciassette lunghi anni: tanto ha atteso una donna di Frattamaggiore prima che la chiamassero dal centro di Procreazione medicalmente assistita per tentare di nuovo di realizzare il suo antico sogno di avere un figlio. La telefonata è giunta ovviamente inaspettata l'altro giorno dall'Asl Napoli 1 per conto del centro medico dell'ospedale San Paolo. Nel frattempo, addirittura è cambiata la legge sulla fecondazione assistita (con tutti i tempi da lumaca del Parlamento), ma non sono cambiati i tempi di scorrimento di una lista di attesa a questo punto infinita o quasi.

A cambiare invece è stata ovviamente la vita di Annamaria Liguori, che oggi di anni ne ha 52 e ha una figlia, Caterina, che ha compiuto 12 anni. Ma il suo sogno d'amore tenacemente perseguito insieme a suo marito Salvio lo ha realizzato non in una struttura pubblica, ma in un centro privato napoletano, con sacrifici immensi ed altrettanto esborso di danaro. «Ieri - racconta Annamaria - una voce molto imbarazzata dall'altro capo del telefono mi ha chiesto se fossi ancora interessata al protocollo previsto per la fecondazione assistita. Io ho sorriso amaramente. Secondo il sistema sanitario italiano, a distanza di quasi un ventennio dalla richiesta inoltrata, starei ancora aspettando per avere un figlio: a 52 anni. Come si fa a non rivolgersi al privato se ne hai la possibilità? Ma chi non può permetterselo che fa? Deve per forza rinunciare al suo sogno di mettere al mondo un bambino». Ovviamente, Annamaria è rimasta «sorpresa e sconcertata» per la telefonata. «Ma confesso che sono stata tentata paradossalmente di dire che ero ancora interessata, sarebbe stato bellissimo anche alla mia età, ma poi ho rinunciato per dare maggiori possibilità e spazio a qualche coppia giovane che desidera di avere bambini».

La signora Liguori vive insieme a suo marito Salvio ed alla sua bellissima figlia dodicenne Caterina a Frattamaggiore, ma lavora in segreteria in una scuola nella vicina Frattaminore. La sua odissea comincia nel 2006 poco dopo essere convolata a nozze. La coppia ha difficoltà ad avere figli e decide di rivolgersi al centro di procreazione medicale assistita presente all'epoca nell'ospedale napoletano San Giovanni Bosco. «Avevo difficoltà ad avere figli ed è così che su suggerimento di una mia amica venni a contatto con un mondo incredibile fatto di bellissime persone e medici di un'umanità e di una professionalità da antologia», racconta Annamaria.

Si comincia con la visita ginecologica e la programmazione dei rapporti sessuali nel periodo di maggiore fertilità, poi con l'inseminazione semplice e la relativa stimolazione ormonale. Annamaria fa quattro tentativi, ma non funzionano. Si passa quindi al protocollo previsto dalla fecondazione assistita: una messe infinita di iniezioni cariche di ormoni praticate ovunque per oltre 15 giorni fino a far ingrandire i follicoli al punto giusto e pronti per essere inseminati in vitro. Infine gli embrioni formatisi vengono reimpiantati nell'utero materno. Sacrifici enormi, pazienza infinita quella che ha avuto Annamaria per diventare mamma. Ma purtroppo quei tentativi vanno male e la signora Liguori viene rimessa in lista di attesa.

Passano i mesi, gli anni ma quella agognata telefonata non arriva mai. Fino a quando Annamaria e Salvio nel 2008 si rivolgono a un centro privato sempre a Napoli. Non è come per il servizio pubblico dove basta pagare un ticket sanitario di poche decine di euro, qui tutto costa e non poco: migliaia di euro a trattamento. Da allora Annamaria farà altri cinque tentativi, fino a quando nel 2011 nasce finalmente una bellissima bambina.

«È il valore aggiunto a tutta la nostra vita», dice con commozione Annamaria. Sulla sua pagina Facebook la signora Liguori ha simpaticamente raccontato la sua storia, raccogliendo decine e decine di commenti da parte di amici e conoscenti virtuali che non ci sono andati giù teneramente nei confronti del servizio sanitario campano.

«Cateri', cca' si' aspettaveme a lloro, stavamo freschi», conclude il suo post simpaticamente Annamaria rivolgendosi a sua figlia da cui non si separa praticamente mai. «A telefono mi hanno spiegato che c'è voluto tempo anche perché i medici del centro di fecondazione assistita sono stati trasferiti dal San Giovanni Bosco all'ospedale San Paolo e quindi poi si è messo mano alle liste di attesa», spiega Annamaria. Diciassette anni per portare il reparto dalla Doganella a Fuorigrotta: quando si dice il traffico.