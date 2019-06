Fede e musica a Ercolano per la processione della Vergine del Rosario

Venerdì 14 Giugno 2019, 17:04

La fede sposa la tradizione popolare per trasformarsi in un momento collettivo di rilevanza sociale e culturale. Ancora una volta, al centro di questo rinnovamento del modo di vivere la spiritualità ci sono le Arciconfraternitecampane.A Ercolano domenica 16 giugno, con riunione alle 16.30, all'Arciconfraternita del SS. Rosario (Corso Italia, 65), la statua della Vergine del Rosario guiderà la Solenne Processione che sfilerà per le vie del comune alle pendici del Vesuvio. Il corteo giungerà intorno alle 18.30 in piazza Pugliano, negli spazi della Basilica di Santa Maria, dove dopo la recita del Rosario l'Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe presiederà la solenne celebrazione eucaristica che si chiuderà con l'atto di affidamento alla Vergine Maria.Dopo questi profondi momenti di fede, seguiranno (intorno alle 20) quelli altrettanto suggestivi con la musica, affidata al Napoli City Choir diretto dal maestro Carlo Morelli, e il simulacro dell'incendio del campanile della Basilica di Santa Maria a Pugliano.A volere fortemente questo momento di spiritualità e cultura è l'Ufficio Diocesano Arciconfraternite di Napoli, guidato da don Giuseppe Tufo.