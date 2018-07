Fedeli bloccati in aeroporto dopo pellegrinaggio a Medjugorje, via libera all'imbarco

Mercoledì 25 Luglio 2018, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 14:34

Lieto fine per 115 pellegrini campani che, negli scorsi giorni, si sono recati in visita spirituale a Medjugorje e che da ieri sera sono bloccati all'aeroporto di Dubrovnik, in Croazia, per un contenzioso tra la società aeroportuale e l'azienda proprietaria degli aerei per un problema di tasse non pagate. È dovuto intervenire il Ministero degli Affari Esteri Italiani, sollecitato dal sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, per sbloccare la situazione: in questo momento i pellegrini, che avevano già fatto il check-in ieri sera, si stanno imbarcando sull'aereo.«Siamo stati merce di scambio tra le due società, ci hanno letteralmente sequestrati, senza darci neppure la possibilità di uscire dall'aeroporto. - spiega uno dei sacerdoti che accompagnano i pellegrini - Ci hanno fatto dormire sui pavimenti, solo dopo sette ore di attesa ci hanno fornito bottigliette d'acqua e qualche coperta. Tra di noi ci sono neonati, bambini ed ammalati, oltre a molti anziani. Addirittura è stato negato ad un diabetico di recuperare dalla propria valigia l'insulina che gli è necessaria per vivere. Nessuna autorità locale o italiana si è fatta viva: solo dopo molte ore abbiamo avuto l'aiuto di un interprete che parlava la nostra lingua, visto che il personale dell'aeroporto conosceva solo l'inglese».