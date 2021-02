Napoli, nuova edizione della «5G Academy» alla Federico II: aperte le iscrizioni

Al via la seconda edizione della 5G Academy, che vede insieme l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Capgemini (leader mondiale nei servizi di consulenza, trasformazione digitale, tecnologici e per l'ingegneria), Nokia (leader mondiale nella innovazione e creazione di reti e tecnologie cruciali per connettere l'intelligence globale) , e TIM, (tra le principali realtà ICT in Europa e leader di mercato in Italia), con l'obiettivo di formare nuove figure di elevata professionalità nell'ambito del digital transformation con specifico riferimento al potenziale rivoluzionario del 5G.

Il percorso raddoppia e l'offerta formativa si arricchisce ulteriormente: alla già conosciuta "5G Academy postgraduate", dedicata ai neolaureati e laureandi, si aggiunge, infatti, il nuovo percorso "5G Professional", per i professionisti del settore che hanno l'ambizione di arricchire le proprie capacità. E 'già online il bando di selezione destinato a giovani laureati e laureandi che avranno opportunità di entrare nella task force di Digital Transformation dei partner. I partecipanti acquisiranno competenze tecniche, gestionali e di consulenza di settore, contribuendo con esse allo sviluppo di business case specifici e innovativi. Il percorso, inoltre, favorirà il potenziamento del loro mindset digitale e spirito imprenditoriale.

Sarà selezionato un massimo di 30 partecipanti in possesso dei requisiti indicati nel bando. Laureandi e laureati con un background non solo di tipo scientifico-tecnologico (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), ma anche giovani economisti, sociologi, giuristi, psicologi.



L'Academy partirà a marzo 2021, terminerà a fine settembre e la sua fruizione è totalmente gratuita. Dopo una fase preliminare dedicata all'acquisizione di soft skills, Foundational Courses, il percorso formativo si sviluppa attraverso due momenti: una fase di formazione generale, Hard and Sector-Specific Skills Courses, ed una di formazione settoriale, Deep Dives Course, in cui i percorsi verranno divisi in base al background dei partecipanti.



Al termine dei corsi seguiranno dieci settimane di project work, in cui i partecipanti, suddivisi in gruppi con competenze eterogenee, lavoreranno allo sviluppo di business case concreti e relativi prototipi. Competenze scientifiche e umanistiche lavoreranno insieme per generare ricerca ed innovazione.



Le attività didattiche prevedono un impegno di 5 giornate alla settimana e verranno svolte, compatibilmente con le disposizioni in materia di sicurezza (COVID-19), presso il Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.



Sarà possibile presentare la domanda di ammissione al bando di selezione dal giorno 8 febbraio 2021. La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente in modalità on-line attraverso il portale www.5gacademy.unina.it entro e non oltre le ore 23:59 (GMT+1) del giorno 3 marzo 2021.



