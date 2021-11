Federico II, via all'anno accademico del corso in Hospitality Management

Giovedì 18 Novembre, alle ore 11: 00, nell’ Aula Magna del Centro Congressi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in Via Partenope 36, si celebrerà la giornata di apertura del nuovo anno accademico del Corso di Laurea Professionalizzante in Hospitality Management, che in questo anno accademico

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, seguito dalla Professoressa Adele Caldarelli, Direttore del Dipartimento di Economia Management Istituzioni e dagli Assessori Felice Casucci, Assessore al Turismo Della Regione Campania e Teresa Armato, Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli.

La cerimonia sigla l’inizio del terzo anno del primo ciclo triennale del Corso di Laurea. Durante l’evento la Professoressa Valentina Della Corte, Coordinatrice del Corso di Laurea illustrerà l’andamento del Corso nel suo primo triennio ed i risultati ottenuti. L’ incontro vede presenti i docenti del Corso di Studi, gli studenti iscritti nei tre anni, le aziende partner ed alcune scuole particolarmente interessate al percorso. Un momento di confronto e di resoconto delle attività svolte, delle sfide affrontate e dei traguardi raggiunti.

All’evento saranno, inoltre, presenti imminenti membri del comitato di indirizzo: Costanzo Iaccarino, Presidente di Federalberghi Campania, Antonio Lettera, General Manager Star Hotels Terminus e Andrea Zana, General Manager Il San Pietro di Positano.

L’evento si concluderà con l’assegnazione di premi “Best Student Award” e “Best Company Award” consegnati da Toto Naldi- Hotel Manager, Gruppo Marriott.