Federico II, laurea honoris causa a Tim Cook, ceo di Apple

Verrà conferita giovedì 29 settembre 2022 la laurea honoris causa in Innovation and international management a Tim Cook, ceo di Apple. La cerimonia si svolgerà alle 10.30 nell'aula magna storica della Federico II (al corso Umberto I, accessibile solo su invito), e verrà trasmessa in diretta su YouTube.

Introdurranno i meriti di Tim Cook gli interventi di Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, e di Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento di Economia, management, istituzioni della Federico II. Ne terrà la laudatio academica Luigi Cantone, professore di economia e gestione delle imprese dell'Ateneo. Seguirà la lectio magistralis di Tim Cook e il conferimento della Laurea.