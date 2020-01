Federico II, Lorito si candida a rettore e lancia un sito web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È online il nuovo sito istituzionale del Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Ateneo Federico II di Napoli – Prof. Matteo Lorito.Con una veste grafica pulita e funzionale, il nuovo sito internet, http://www.matteolorito.com , è facilmente navigabile con tutti i principali browser e da tutti i dispositivi mobili.Oltre al suo percorso formativo, alle cariche ed ai riconoscimenti, una sezione contenente una lettera indirizzata a tutta la comunità federiciana in merito alla sua candidatura per la carica di Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.«La mia visione dell’Ateneo - dichiara il Prof. Lorito - è quella di una grande domus della cultura, dove si insegnino le arti, le scienze e si coltivino gli studi di ogni professione, una casa aperta a tutti, luogo di incontro tra saperi ed esperienze di vita, dove si coltivino patrimoni materiali e immateriali. Un incubatore di idee di qualità, capaci di cambiare il mondo in meglio, poiché la qualità è oggi l’unica scelta possibile per interagire efficacemente col tessuto sociale del Paese e consolidare il nostro ruolo di istituzione scientifica e culturale profondamente e irrevocabilmente laica».