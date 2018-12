CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 28 Dicembre 2018, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal cancro si può guarire? A porsi l'interrogativo è la gente comune, non solo chi soffre di quello che viene considerato il male del secolo. Ma anche chi vive a stretto contatto con una malattia che, gradualmente, logora il fisico e la mente di chi ne viene colpito. Una congettura ribaltata dall'attività di ricerca, assistenza e formazione dell'Oncologia medica dell'Azienda ospedaliera Federico II di Napoli. Un polo sanitario divenuto, col passare degli anni, di eccellenza per tutta la Campania e non solo.RICERCA E FORMAZIONEL'Aou Federico II si è sempre caratterizzata per il suo impegno nell'attività di ricerca volta alla lotta contro il cancro. È qui che nel 1979 è stata istituita per la prima volta in Italia l'Oncologia medica, quale disciplina universitaria e luogo in cui si conducono attività di ricerca clinica e di laboratorio. Il team guidato da Sabino De Placido, direttore del Dipartimento di Onco-ematologia, Diagnostica per immagini e morfologica e Medicina legale, lavora da anni allo sviluppo di strategie terapeutiche anti-tumorali innovative e allo studio dei meccanismi molecolari di resistenza ai chemioterapici e ai farmaci a bersaglio molecolare. L'equipe vanta collaborazioni internazionali e nazionali presso le quali numerosi giovani ricercatori svolgono periodi di formazione e di ricerca. Fiore all'occhiello delle attività sono gli studi ideati e condotti nell'ambito del gruppo Gim (Gruppo italiano mammella). Lo sviluppo di terapie personalizzate necessarie per far fronte all'eterogeneità molecolare dei tumori, che rappresenta la maggiore causa di insuccesso terapeutico in Oncologia, è uno dei principali filoni di ricerca. Il team di De Placido sta investendo su nuovi approcci sperimentali, come la biopsia liquida: una metodologia rivoluzionaria in grado di individuare direttamente nel sangue dei pazienti biomarcatori utili a definire il mutevole profilo molecolare dei tumori. Ad oggi è stata costituita una biobanca che raccoglie tessuti e campioni di Dna circolante di pazienti affetti da differenti patologie neoplastiche che ha lo scopo di permettere la ricerca di nuovi bersagli terapeutici e fattori prognostici o predittivi di risposta ai trattamenti.