Federico II, piove nella sede di Monte Sant’Angelo

Mattinata da dimenticare per gli studenti dell’Università degli studi di Napoli Federico II che hanno sfidato l’allerta meteo per seguire le lezioni nella sede di Monte Sant’Angelo. Le violente piogge che si stanno abbattendo sulla città da ieri sera, hanno provocato un’infiltrazione di acqua piovana all’interno dell’edificio, in particolare nella zona del corridoio principale al piano terra.

Il disagio è stato ripreso e postato sui social da alcuni degli studenti presenti nella struttura federiciana. Da ricordare che l’allerta meteo non prevede la chiusura degli atenei e che la Federico II ha rimosso la possibilità di seguire le lezioni a distanza.