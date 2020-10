Policlinico Federico II e Covid, Iervolino spazza via le polemiche: «In questo momento serve unità d’intenti»

«Mi dispiace molto vedere che in un clima di grande emergenza, un’intera categoria sia finita sotto accusa. Sento il dovere morale di testimoniare l’impegno e l’abnegazione profusa dalla componente universitaria nel pieno di una pandemia che ci mette ogni giorno alla prova». Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Universitaria Federico II di Napoli, commenta con amarezza le polemiche che in questi giorni hanno coinvolto alcuni professori e, consapevole degli sforzi che saranno ancora necessari, lancia un appello all’unità.

«Ridurre lo sforzo di questi mesi ad una disputa personale non ha senso, anche e soprattutto agli occhi dei cittadini che hanno bisogno di rassicurazioni. Credo sia invece giusto ribadire come le difficoltà abbiano messo in luce soprattutto una grande capacità di fare squadra. Voglio anche ringraziare il rettore Arturo De Vivo per il sostegno che non ha mai fatto mancare e il neo eletto rettore Matteo Lorito che ha sin da subito mostrato grande sensibilità ai cambiamenti organizzativi necessari per fronteggiare la crisi. Abbiamo chiesto a tutti, docenti e non docenti, sacrifici enormi. Molti altri ne chiederemo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, ma sono certa che nessuno si tirerà indietro».



