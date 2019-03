Martedì 5 Marzo 2019, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bar completamente abusivo in un’aula occupata dell’Università Federico II. Lo racconta un servizio di Luca Abete per Striscia La Notizia, che mostra commercio di sigarette, generi alimentari esposti su una cattedra e bevande servite senza licenza. «Il rettore Manfredi intervenga immediatamente per ripristinare la legalità all’interno della struttura universitaria - interviene il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - si faccia luce anche su eventuali casi simili. Ci lascia basiti l’indifferenza con cui, durante il servizio, il personale dell’Università approccia la presenza di un rivenditore palesemente abusivo. Il lassismo è grave quanto l’illecito in sé, chi era preposto al controllo deve essere sanzionato».