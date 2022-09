Federico II, tirocinio a Medicina: tutto sulla piattaforma digitale

Una piattaforma digitale dedicata all’organizzazione e alla gestione del Tirocinio pratico valutativo (Tpv) del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia abilitante. A realizzarla la Scuola di Medicina e chirurgia dell’Università Federico II, tra le prime in Italia.

«La sostituzione del libretto cartaceo con la piattaforma digitale per la valutazione del tirocinio pratico valutativo ai fini dell’abilitazione alla professione medica – spiega Maria Triassi, presidente della Scuola – è uno dei traguardi, insieme alla registrazione elettronica delle presenze, che la Scuola sta raggiungendo. Oggi la laurea in medicina è direttamente abilitante e dunque non è più necessario il tirocinio post laurea che è stato sostituito dal tirocinio pratico valutativo pre-laurea che deve portare all’effettiva realizzazione dell’apprendimento delle abilità tecnico-pratiche per l’esercizio della professione».

Il tirocinio pratico valutativo è l’attività volta ad accertare le capacità dello studente aspirante medico nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica. Il tirocinio si articola in tre periodi e viene intrapreso non prima del quinto anno di corso e purchè siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni come da ordinamento del corso di laurea. ‘«Grazie alla realizzazione della piattaforma – spiega Sabino De Placido, coordinatore della Commissione Tpv - che sostituisce il libretto di valutazione cartaceo sarà possibile una gestione molto più rapida, efficiente e sicura delle procedure amministrative e valutative del Tpv».