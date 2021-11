Femminicidi in Campania, 8 casi: tutte le vittime, l'iniziativa della Cgil

Dal 25 al 30 novembre s'illuminano di rosso le Camere del lavoro della Cgil e le sedi di categoria di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno per catturare l'attenzione sui femminicidi e la violenza contro le donne. Sono 109 le donne uccise da un uomo dall’inizio dell’anno, otto le vittime in Campania. E vale la pena ricordarle: Ornella Pinto, morta per mano del marito a Napoli a marzo; Vincenza Cimitile, uccisa dal fratello a Brusciano ad aprile; Ylenia Lombardo, picchiata, fucilata e poi data alle fiamme a San Paolo Belsito nel napoletano il 5 maggio, lo stesso giorno in cui moriva Antonietta Ficuciello, soffocata dal marito nell’avellinese. Il 28 maggio è toccato a Maria Carmina Fontana, originaria di Caserta, uccisa a coltellate dal marito nel lucchese. A luglio Vincenza Tortora è stata accoltellata dal marito, a Somma Vesuviana. A settembre uccisa e fatta a pezzi dal figlio Eleonora Di Vicino, a Pianura. Restano ancora non accertate le cause della morte di Dora Lagreca, salernitana, morta nel mese di ottobre.

APPROFONDIMENTI ETIOPIA Etiopia, il premier Abiy al fronte per fermare il golpe dei ribelli... L'INTERVENTO Papa Francesco e il mito del popolo: «Siamo sostenuti da... TOSCANA Virus sinciziale, allarme neonati: record infezioni al Meyer di...