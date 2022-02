I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in un’abitazione di via Risorgimento a Grumo Nevano dove è stato trovato il corpo senza vita di Rosa Alfieri, classe 1998.

I militari stanno accertando le cause della morte e per il momento non escludono nessuna pista. Sul corpo della ragazza ci sarebbero segni di strangolamento. Indagini in corso.