Napoli, Ornella uccisa dal compagno: tensioni e lacrime ai funerali al Duomo

Sul sagrato del Duomo si intravede appena la figura di Giuseppe Pinto che abbraccia la bara della figlia. Funerali blindati al Duomo per Ornella Pinto, l'insegnante uccisa dall'ex compagno sabato scorso nella casa di via Filippo Cavolino.

Prima dell'inizio delle esequie celebrate dal vescovo don Mimmo Battaglia la famiglia della donna ha espressamente chiesto di far accedere poche persone all'interno della cattedrale.

Attimi di tensione si sono verificati non appena arrivati i fiori della famiglia dell'assassino e una delle sorelle di Ornella ha strappato il biglietto, ma poi ha deciso di donarli alla Madonna.

Intanto alle 12,30 nel piazzale del Porto di Napoli la Uil Campania osserverà 5 minuti di silenzio in memoria di Ornella, come annuncia Giovanni Sgambati. Prosegue intanto il via vai di parenti e soprattutto colleghi e studenti di Ornella, che era docente di sostegno al vicino Liceo Artistico Di Napoli in largo Santi Apostoli.

