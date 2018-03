«So che mamma si è fatta male», a fine lezione nessuno attende Lisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Marzo 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 06:36

«Mamma arriva più tardi, lo so. Mi ha detto che doveva andare a farsi togliere il gesso dal braccio. Si è fatta male, ma sta guarendo». Lisa (il nome è di fantasia) è sola con gli insegnanti nella scuola di via dei Pini. Non sa che il papà, Pasquale Vitiello, ha ucciso la mamma, Immacolata Villani, appena lei ha varcato la porta della classe. Aspetta fiduciosa la madre che non arriverà mai più. Gli altri bambini sono già andati tutti via: gli spari davanti al cancello dell'istituto hanno terrorizzato i genitori che hanno preferito portarli a casa. Hanno detto ai piccoli che nell'edificio mancava la corrente elettrica e non si poteva fare lezione, poi li hanno fatti uscire dal retro: davanti al cancello c'è il corpo sfigurato e flagellato della pioggia di Immacolata Villani, e quella è una scena che i piccoli non devono assolutamente vedere.Un omicidio, una scuola nel panico, due famiglie disperate. Quella di Vitiello si rivolge al suo ragazzo e lancia un appello: «Dacci un segno di vita. Ti preghiamo: costituisciti. Assumiti le tue responsabilità, noi saremo al tuo fianco».