I carabinieri della stazione di Acerra hanno denunciato un 19enne del posto per lesioni personali aggravate. Durante una lite per futili motivi, il giovane ha aggredito e ferito due persone - un 20enne già noto alle ffoo e un 22enne incensurato – utilizzando un rasoio da barba. Feriti rispettivamente al braccio e al volto, i due sono stati ritenuti guaribili in 4 e 7 giorni. Indagini in corso per ricostruire le motivazioni.

Martedì 15 Ottobre 2019, 11:29

