Lastra di intonaco si stacca da una palazzina: ferita una 23 enne nel Napoletano

Lastra di intonaco si stacca da una palazzina, ferita una ragazza di 23 anni residente a Marano. I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio a Chiaiano, in via Santa Maria a Cubito. Francesca stava camminando lungo l'arteria quando è stata colpita dalla lastra di grandi dimensioni, staccatasi dalla parete del secondo piano dello stabile. La 23 enne stata soccorsa dai passanti e dal personale del 118 accorso dopo qualche minuto sul posto. E' stata poi trasportata al Cardarelli, dove i medici le hanno riscontrato un trauma cranico. Dovrà osservare alcuni giorni di riposo. La zona dove è avvenuto l'incidente è stata transennata dai volontari della protezione civile e messa in sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA