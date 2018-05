Giovedì 24 Maggio 2018, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 18:26

Una donna è stata ferita dalla chiusura delle porte all’interno di un autobus Anm. La 41enne, di origine marocchina, si trovava sul mezzo pubblico che stava percorrendo via Marina, intorno alle 11.30 di questa mattina quando è accaduto l’incidente che la vittima ha attribuito alla chiusura improvvisa dei portelloni.La donna, quasi al quinto mese di gravidanza, è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e trasportata all'Unità Operativa di Ginecologia all’ospedale Loreto Mare. I medici hanno refertato alla 41enne un trauma addominale con prognosi di 4 giorni e la necessità di controlli per monitorare possibili conseguenze, sebbene al momento della visita non sia emerso alcun problema per la gravidanza.