Ferita durante rapina a Napoli, intervento ok: dal collo estratta lama del coltello

Mercoledì 17 Aprile 2019, 20:47

E' andato a buon fine l'intervento chirurgico cui si è dovuta sottoporre Vanda G., la signora di 83 anni che dopo aver subìto una rapina in casa da un malvivente armato di coltello era stata ferita da un fendente al collo.Il fatto risale al 7 febbraio scorso: salvatasi miracolosamente da quell'aggerssione, la signora era stata poi dimessa dall'ospedale dove era stata ricoverata in gravi condizioni. Peccato, però, che nessuno si fosse accorto della lama del coltello usato dal bandito: una lama lunga più di cinque centimetri rimasto tra la giugulare e l'orecchio destro.Una svista che avrebbe potuto costarle la vita. Per due mesi la donna ha convissuto con l'arma conficcata sotto il cranio: solo a causa dei dolori lancinanti subentrati, e finalmente grazie a una radiografia fatta privatamente è venuta alla luce l'assurdo risvolto.Ieri la signora Vanda si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento chirurgico. E quello che vedete nella foto è il "corpo estraneo" rimosso.