Giovedì 7 Febbraio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2019 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho paura, vado via da Napoli», ripete Elaine Del Jesus Matos, i capelli lunghi neri sciolti sulle spalle, la ferita alla gamba fasciata con una garza bianca. Ha gli occhi pieni di tristezza la diciottenne domenicana colpita da una pallottola vagante durante uno scontro di camorra avvenuto nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio in vico Santa Maria della Purità, quartiere Materdei. Un raid ripreso proprio dalla vittima colpita per errore, e il video ieri pomeriggio è stato acquisito dai carabinieri titolari delle indagini.«Prima devo tornare al Vecchio Pellegrini per le medicazioni, poi voglio andare via», spiega Del Jesus Matos. Destinazione Salerno, dove abita la mamma. «C’è troppa violenza», spiega. Ma il suo fidanzato è contrario. «Io resto qui», dice abbassando lo sguardo Edwin José Urbano, il 26enne con il codino che convive con Elaine in un appartamentino ubicato nella stessa strada dell’agguato e che, fuori la porta d’ingresso, ha ancora gli addobbi di Babbo Natale. Per una curiosa coincidenza, l’amore che dura quasi due anni è ribadito nel filmato girato con lo smartphone dalla ragazza la notte del dramma.Quel video, che è stato acquisito («per la seconda volta») dai carabinieri, ieri pomeriggio ritornati nella casa dei fidanzati, dura 31 secondi e non mostra gli uomini con il volto coperto da caschi integrali che inseguono un centauro. «Non li perdonerei mai, neanche se mi chiedessero scusa», interviene la diciottenne senza perdere la dolcezza del sorriso. «Dovrebbero smetterla di comportarsi così», commenta. Si sentono, quindi, gli spari. Cinque spari. Tutti impressi nella mente della ragazza domenicana arrivata a Napoli tre anni fa, e adesso non si sente più al sicuro.Ma cosa sta accadendo nel centro storico cittadino? Cosa ha provocato il ferimento di una ragazza estranea al crimine? Chi c’è dietro l’ennesimo agguato?Inchiesta condotta dai pm Celeste Carrano e Francesco De Falco (sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli), si lavora sullo scenario di particolare fibrillazione registrato nelle ultime settimane in zona. C’è una convinzione di fondo, legata ai rapporti tra due contesti criminali: da un lato, l’attenzione è rivolta nei confronti del gruppo Saltalamacchia radicato nella zona della Pignasecca, con velleità di espansione verso il cuore dei Quartieri spagnoli ma anche verso la zona di piazza Dante e piazza Cavour; dall’altro, c’è la ferma contrapposizione dei Sequino-Mauro, due famiglie sopravvissute alle indagini della Dda che hanno scompaginato gli altri clan del rione Sanità.Non è chiaro cosa abbia provocato gli spari che hanno raggiunto la 18enne domenicana, ma lo scenario in cui calare l’ennesimo episodio di guerriglia urbana resta legato alle frizioni tra questi due gruppi.Probabile che la notte tra domenica e lunedì sia stato consumato un agguato nel senso classico del termine, non una semplice dimostrazione di forza (le cosiddette stese). C’era volontà di uccidere, di colpire a morte, insomma di rimarcare con il sangue obiettivi e spazi di sovranità criminale: droga, estorsioni, mercato del falso restano il terreno di scontro per le famiglie del centro storico.Finita la faida tra il rione Sanità e la zona a nord di Napoli (parliamo di Miano, un tempo controllata dai Lo Russo), ora l’asse è sempre più spostato nel cuore della metropoli: una nuova polveriera che rischia di provocare altre vittime «per errore».