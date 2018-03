Ferito alla gamba in seguito ad un tentativo di rapina dell'automobile: è quanto ha raccontato alla Polizia di Stato un 36enne. L'uomo, che è arrivato ferito la scorsa notte all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, ha detto che mentre si trovava a Casoria, in via Aldo Moro, è stato vittima di una tentata rapina dell'auto di proprietà del cugino. Una volante di Afragola ha effettuato controlli ma sul posto non ha riscontrato nulla di riconducibile a spari e aggressioni. La vittima, la cui versione è al vaglio, ha precedenti per ricettazione, spaccio, furto aggravato. Effettuati controlli anche sull'auto che, dopo la tentata rapina, è risultata essere stata pulita e lavata. Per la vittima, trenta giorni di prognosi; indagini sono in corso.

Sabato 31 Marzo 2018, 09:55

