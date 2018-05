Ferito da sassaiola della baby gang: autista dell'Anm finisce in ospedale

Mercoledì 30 Maggio 2018, 22:22 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 22:22

Un conducente Anm è stato ferito mentre era alla guida del mezzo della linea 601, bersagliata da una sassaiola. L'episodio è avvenuto intorno alle 19.30 su via Stadera, nel quartiere Poggioreale e, come hanno testimoniato i numerosi passeggeri dell'autobus, il raid vandalico è stato eseguito da una quindicina di ragazzini molto giovani che hanno accerchiato il bus. La baby gang che si era posizionata sui bordi della carreggiata, sia sul lato destro che quello sinistro, ha scagliato una serie di pietre e altri oggetti contudenti ed uno di questi ha colpito il 61enne napoletano che guidava il bus al volto.Il sasso, o comunque un oggetto simile che non è stato al momento ritrovato dentro il bus, ha ferito l'uomo che aveva il finestrino abbassato per il caldo. Il 61enne ha ricevuto un colpo molto violento vicino all'occhio ed ha frenato il mezzo, mentre i gruppetti di minori si sono dileguati allontanandosi velocemente a piedi. L'autista Anm ha riportato il mezzo al deposito e fatto scendere i passeggeri ed è stato soccorso dall'Unità Mobile della centrale operativa Anm che lo ha trasportato all'ospedale Loreto Mare dove sono in corso gli accertamenti per il trauma al volti riportato, al di sotto della zona orbitale.«E’ impossibile andare avanti così – ha dichiarato Adolfo Vallini dell’Coordinamento USB - da tempo denunciamo questo grave fenomeno ed è impensabile che piccoli balordi mettano quotidianamente a rischio l’incolumità dei conducenti e degli utenti del servizio pubblico, continuiamo ad invocare misure di emergenza»