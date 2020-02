Ferito da un colpo di giravite alla testa. È accaduto ad un 32enne napoletano, soccorso nel tardo pomeriggio dai sanitari dell'ospedale San Paolo, a Fuorigrotta dove la vittima si è recata sanguinante.



Il giovane si trovava su via Terracina insieme al conoscente, con il quale è scoppiata la lite sempre più accesa fino all'aggressione che ha procurato la lacerazione alla testa. Dopo la prima assistenza al pronto soccorso, un gran numero di parenti dei due conoscenti, sono giunti nel presidio creando confusione e momenti di tensione col personale ospedaliero per cui, è stato necessario l'intervento dei carabinieri.



I militari, allertati dai sanitari, sono giunti sul posto con diverse pattuglie ripristinando l'ordine pubblico e consentendo a medici e infermieri di completare l'assistenza senza interferenze. Per il giovane trafitto dal giravite, la prognosi è di 8 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA