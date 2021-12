Napoli: ferito da un petardo, 17enne ricoverato in ospedale

Un 17enne napoletano è stato ferito, oggi pomeriggio, dallo scoppio di un petardo. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e traportato all'ospedale San Paolo dove i medici hanno stabilizzato le sue condizioni cliniche per trasferirlo successivamente all'ospedale Vecchio Pellegrini, nel reparto di Chirurgia della mano dove è stato operato.

Il giovane, attualmente ricoverato nel presidio della Pignasecca, è in buone condizioni cliniche e dai primi accertamenti sembra non aver riportato danni agli occhi, nè mutilazioni. Il 17enne si trovava con altri coetanei nei pressi di un campetto da calcio a Fuorigrotta e non è chiaro se si sia trovato nella traiettoria di un lancio di petardo oppure se possa aver raccolto il fuoco da terra.