Napoli, raid punitivo a Fuorigrotta: 41enne ferito alle gambe ​a colpi di pistola

Un 41enne napoletano e' stato ferito a colpi di pistola e dopo l'assalto di fuoco, il figlio lo ha soccorso trasportando in ospedale. La vittima è un pregiudicato colpito agli arti inferiori e assistito al pronto soccorso del San Paolo dove i medici gli hanno suturato le ferite non ritenendo necessario il suo ricovero.



L 'episodio di sangue sarebbe accaduto su via Campegna, nel quartiere Fuorigrotta intorno alle 18 ma per il momento, non si conoscono i motivi di ciò che potrebbe essere stato un vero e proprio i raid punitivo © RIPRODUZIONE RISERVATA