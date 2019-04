Mercoledì 17 Aprile 2019, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante un servizio per il controllo del territorio i carabinieri della tenenza di Ercolano hanno fermato in vico San Vito il 35enne Alberto Indelli, di Ercolano, già noto alle forze dell’ordine e fermato nei pressi della sua auto in atteggiamento sospetto, soprattutto quando ha intuito che di li a poco sarebbe stato controllato.Perquisito, è stato trovato in possesso di un revolver carico e senza matricola e arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco.