Martedì 22 Ottobre 2019, 16:54

I poliziotti del Commissariato Vomero e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un’operazione di “Alto Impatto” nel quartiere.Gli agenti hanno eseguito numerosi posti di controllo in piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Aniello Falcone e via Luca Giordano, piazza Leonardo e via Tasso identificando 126 persone, di cui 35 con precedenti, e controllando 67 autoveicoli e 3 motoveicoli, 2 dei quali sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione. Un’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo poiché il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida.Inoltre sono stati eseguiti due controlli a persone sottoposte a misure restrittive.