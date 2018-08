Spaccio di ferragosto ad Anacapri, arrestato pusher con la cocaina

Giovedì 16 Agosto 2018, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2018 10:58

CAPRI - Controlli straordinari di Ferragosto sull’isola di Capri ad opera dei carabinieri. I militari della stazione di Anacapri hanno arrestato per droga un ragazzo di 21 anni. I carabinieri hanno notato in strada il giovane, incensurato di Sant’Anastasia, Giorgio Ciriello: perquisendolo lo hanno trovato con addosso 11 dosi di cocaina e 1.300 euro in contante. Tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, è stato tradotto in carcere. Controlli anche a mare ad opera dei carabinieri della stazione di Capri che hanno fermato numerose imbarcazioni e identificato armatori, comandanti e ospiti.Denunciate, invece, quattro persone a Sorrento, in piazza Lauro. I carabinieri hanno sorpreso una 15enne e un 17enne del posto in possesso di cinque grammi di marijuana ciascuno. Segnalati all'autorità giudiziaria anche un 26enne di Palma Campania e un 36enne di Sant’Agnello che risponderanno di guida in stato di ebbrezza: nella notte tra ieri e martedì sono stati sorpresi mentre percorrevano la statale 145 pur avendo un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.