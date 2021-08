Ferragosto, le coste della Campania sorvegliata da 35 mezzi navali e aereo

Tretancinque mezzi navali e un aereo. La costa campana ancora più sorvegliata per i giorni clou dell’estate. Il Comando Regionale della Guardia Costiera della Campania agli ordini dell’ammiraglio Pietro Vella, ha predisposto una intensificazione dei servizi di pattugliamento dei propri assetti – a mare, nei porti e lungo il litorale – per garantire la massima prontezza operativa del dispositivo aeronavale dedicato alle attività di salvaguardia della vita umana in mare, nonché offrire una capillare presenza lungo la costa campana.

APPROFONDIMENTI IL MENÙ Ferragosto, la tavola degli italiani all'insegna della... LA MAPPA Ferragosto, mappa divieti: dai falò alle spiagge chiuse di...

Come noto nel periodo di ferragosto ci registrerà una massiva presenza di bagnanti, diportisti nonché passeggeri che viaggeranno sulle navi che scalano i sorgitori campani.

Per l’occasione saranno impiegati quotidianamente circa 35 unità navali ed un aereo, mezzi che pattuglieranno le coste campane, le isole del Golfo e le aree marine protette presenti nella Regione. in queste intense giornate, ci saranno oltre 200 donne e uomini della Guardia costiera che saranno chiamati a pattugliare il mare ed, il litorale monitorando il corretto esercizio delle attività diportistiche e balneari a cui si aggiunge il personale presente nelle sale operative attive 24 ore su 24 , 7 giorni su 7.

Particolarmente intensa sarà anche l’attività di vigilanza nei porti: si stima, infatti, che nel solo porto di Napoli transiteranno oltre 60.000 passeggeri.

«Cogliamo l’occasione per ricordare - ha detto Vella – di mantenere sempre una soglia di attenzione massima quando si intraprende una navigazione, di conoscere le dotazioni, le strumentazioni di bordo e saperne fare buon uso, ma soprattutto di rispettare scrupolosamente tutte le normative e prescrizioni attinenti la sicurezza della navigazione e sottese alla preziosa salvaguardia della vita umana in mare. Come purtroppo sovente si registra, la maggior parte degli incidenti in mare è causato dalla mancanza di attenzione e da una condotta spesso distratta ed imprudente. Si invita pertanto tutta l’utenza a vivere il mare con la dovuta ponderazione, invitando altresì tutti i diportisti a mantenere una velocità di navigazione bassa soprattutto in presenza di intenso traffico e restando sempre ad una distanza di sicurezza dalle coste e dalle spiagge. Per ogni emergenza - ha concluso - è possibile raggiungere la Guardia costiera tramite il Numero blu 1530 riservato esclusivamente al soccorso in mare».