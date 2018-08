Ferragosto di fuoco: in fiamme i rifiuti dell’eco punto di Torre del Greco

Mercoledì 15 Agosto 2018, 13:29

TORRE DEL GRECO. Ferragosto di fuoco: incendio all’isola ecologica di Santa Maria la Bruna. Intervento alle due di notte del 15 agosto dei vigili del fuoco del distaccamento di Torre del Greco per domare un mega incendio scoppiato nell’eco punto di Santa Maria la Bruna, nella periferia della città.L’emergenza rifiuti che attanaglia la città corallina da settimane, con tutte le isole ecologiche istituite dall’ex amministrazione Borriello straripanti di rifiuti, sembra non placarsi. Tra le isole maggiormente invase dai rifiuti proprio quella di Santa Maria la Bruna che in queste ore sta andando a fuoco.I vigili del fuoco, allertati da privati, sono sul posto e svolgono le operazioni di spegnimento. Non è chiara la causa dell’incendio anche se si esclude la natura colposa.