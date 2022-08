Vacanze a Napoli, Federalberghi: a Ferragosto oltre 40mila prenotazioni

Oltre 40mila pernottamenti, negli alberghi in città, nel corso del week end di ferragosto. Un «risultato ottimo» per «Federalberghi», «come confermato dall'occupazione media camere che raggiunge l'81%». Numeri in linea con quanto accaduto negli anni prepandemia, 2017, 2018 e 2019, che fecero segnare un'occupazione intorno all'84%. Poco più della metà sono italiani, si spiega, per il resto si tratta di stranieri che sono tornati ad affollare le strade della città. Non sono tornati ai livelli prepandemia i giapponesi, mentre, come prevedibile, manca il mercato russo che, anche se numericamente non è ai primi posti, è un turismo molto ricco. «Bisogna lavorare molto sulla promozione del territorio - sostiene il presidente di Federalberghi Napoli, Salvatore Naldi - Chi dice che Napoli si vende da sola sbaglia. Solo con un'importante campagna di marketing territoriale la città potrà, infatti, lavorare tutto l'anno. Destagionalizzare è uno dei principali obiettivi da raggiungere. Il clima mite ci permette di lavorare 12 mesi all'anno e per questo è fondamentale anche il mondo congressuale che può dare una spinta nei mesi abitualmente meno produttivi come novembre, gennaio e febbraio».

APPROFONDIMENTI VIDEO Ferragosto, le curiosità che forse non sapevi LE INIZIATIVE Napoli: musei aperti anche a Ferragosto, tra escursioni sul Vesuvio e... LA RISTORAZIONE Ferragosto da sold out a Napoli per Giappo nonostante le...

Si conferma il trend positivo sulla media dei pernottamenti: dall'inizio dell'anno ha superato le tre notti (3,1). «Le Istituzioni stanno lavorando per migliorare il territorio - prosegue Naldi - ma è un impegno complesso perché i disservizi sono molti e le soluzioni non semplici. Serve anche programmazione. Eventi come il torneo internazionale di tennis di metà ottobre, che già sta portando prenotazioni, sia da parte degli organizzatori che degli appassionati, aiutano la ripresa delle attività turistiche. Più eventi sportivi e più mostre di spessore, con cadenza periodica e comunicate con anticipo, ci permetteranno di proporre un prodotto ricco e ci aiuteranno a dare al mondo l'immagine di una città efficiente ed organizzata»