Portici - Sfogliatelle e mascherine, seppur “rivisitata” a causa del Covid-19, la tradizione tutta porticese di omaggiare i bagnanti con dolci e auguri il giorno di Ferragosto è stata rispettata. A capo della minuziosa organizzazione della mattinata di festa, il sindaco Enzo Cuomo col suo entourage di vigili, dipendenti dell’ufficio Risorsa Mare, volontari e forze dell’ordine. Alle 10 i cittadini che già avevano occupato le prime postazioni hanno ricevuto sia le sfogliatelle che - su richiesta - anche mascherine per proteggersi dai contagi.



Per le consegne sono scesi in spiaggia il primo cittadino, gli assessori Minichino e Liuzzi e i consiglieri De Martino e Verde muniti, naturalmente, dei presidi di protezione necessari per sventare rischi.

Insomma, in una modalità del tutto inedita, i porticesi hanno potuto quanto meno festeggiare la ricorrenza più attesa dell’estate senza troppe rinunce e in maniera ordinata.



Ormai già da diverse settimane tutti gli stalli collocati alle Mortelle risultano al completo ogni giorno, con prenotazione effettuate 24 ore prima. Il sistema delle prenotazioni, disposto dalle prime settimane di giugno ha consentito di scongiurare pericolosi assembramenti per tutto il corso della bella stagione.

Bilancio positivo, quindi, nonostante il tour de force senza stop che ha interessato dipendenti e volontari impiegati nel servizio giù in spiaggia e negli uffici comunali.



Locali non gremiti come al solito invece, soprattutto al molo della movida, dove scene come quelle degli scorsi anni sono state ovviamente negate. Imposizioni che sono pesate sugli imprenditori della zona, penalizzati come l’intera categoria dalle nuove norme antiCovid, per le quali hanno dovuto ridurre presenze e coperti nelle strutture. Nonostante ciò, stabilimenti e ristoranti erano pieni già in tarda mattinata. Costante il pattugliamento dell'area portuale assicurato da carabinieri e vigili, in prima linea anche il comandante della Capitaneria Raffaele Falco. © RIPRODUZIONE RISERVATA