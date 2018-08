Rissa in discoteca a ferragosto: feriti padre e figlio a Ischia

Giovedì 16 Agosto 2018, 12:18

Una lite in discoteca e due feriti lievi accertati (padre e figlio), è quanto accaduto all'interno di una discoteca al centro di Ischia nella notte di Ferragosto. Due le persone che sono state refertate al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli, un padre e il figlio, con lesioni guaribili in 10 e 5 giorni. Entrambi non hanno voluto procedere a querela contro l'aggressore, o gli aggressori.Sono in corso indagini dei carabinieri che stanno visionando le telecamere di sorveglianza interne eD esterne alla discoteca per stabilire con esattezza quanto accaduto la notte scorsa.