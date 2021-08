Sfogliatelle e mascherine, omaggio di Ferragosto sulla spiaggia libera di Portici

Portici - Si rinnova la “tradizione” delle sfogliatelle sulla spiaggia delle Mortelle a Ferragosto. Alle 10 in punto l’omaggio del sindaco Enzo Cuomo, scortato dalla Capitaneria di Porto, dagli impiegati dell’ufficio Risorsa Mare, dai volontari della Croce Rossa e ancora carabinieri e polizia municipale.

APPROFONDIMENTI IL PASTICCIO La miniclasse è «cancellata»: otto alunni senza... L'OPERAZIONE Opere in cemento armato abusive, scatta il sequestro...

Anche quest’anno la gestione della spiaggia delle Mortelle ha previsto l’ingresso contingentato, con appositi stalli per evitare assembramenti. A tal proposito ai dolci sono state allegate anche delle mascherine.

La mattinata del sindaco si è conclusa con un bagno in mare e una chiacchierata con i bagnanti, attirati dall'insolita compagnia.

Pienone per quanto riguarda le prenotazioni, con avventori arrivati anche dai comuni limitrofi, trovando in Portici una gradevole alternativa per il Ferregosto in zona.

Nella circostanza è stata utilizzata anche la sedia per diversamente abili, recentemente data in dotazione alla spiaggia, per consentire il bagno anche ai portatori di handicap senza più barriere e ostacoli.