Negozio di ferramenta compie cent'anni e chiude l'attività nel Napoletano

Cento anni di attività fra operai e famiglie. Un negozio di ferramenta nato nel 1920 che lunedì chiude i battenti.

Il negozio a piazza Spartaco, a Castellammare, ha rappresentato nel tempo con i suoi proprietari, prima il signor Catello e poi i suoi figli, i due fratelli, Erminia e Antonio, ormai pensionati, la storia di ieri e oggi.



Il locale storico, la ferramenta Ammendola, nel quale gli arredi in legno e il pavimento di basolato conservano l'odore del tempo che passa è uno dei più antichi esercizi commerciali del territorio, dove ancora la disponibilità e l'ospitalità sono un biglietto da visita.



«Abbiamo trascorso una vita fra chiodi, viti, attrezzi - hanno detto in coro i due fratelli pensionati - un lavoro che fin da piccoli è stato parte di noi, ma è arrivato il momento di salutar i nostri clienti, non senza un pizzico di malinconia e nostalgia».







