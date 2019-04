Napoli, ferro nell'addome di una donna dopo il parto: i Nas al Loreto Mare

Tragedia di Pasqua per una famiglia pugliese: un 27enne di Monopoli (Bari) è morto soffocato durante il pranzo a casa dello zio. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, il...

Faye Mooney, una donna britannica, è stata uccisa in Nigeria dove era in vacanza. La donna è stata uccisa da sconosciuti a colpi d'arma da fuoco in un villaggio turistico. Lo...