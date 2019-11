Festa dei morti col dramma: anziano muore in strada nel Napoletano mentre si reca al cimitero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sente male e muore mentre si reca al cimitero per la visita ai propri cari defunti. È accaduto ad Arzano in via Garibaldi, angolo via Boito. Per Vincenzo, 74 anni, originario di Arzano ma non più residente, risulta fatale il ritorno nella sua città nel giorno della ricorrenza della commemorazione dei defunti. L'uomo, infatti, viene colto da un infarto fulminante e cade esanime al suolo. I soccorsi, immediati, non possono che fare altro che constatarne il decesso.