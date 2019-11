Festa dei morti coi parcheggiatori abusivi, blitz nel Napoletano e nuove denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante le festività del primo novembre e quelle in onore dei defunti sono proseguiti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Napoli i servizi di contrasto ai parcheggiatori abusivi in provincia di Napoli . Ane è stato denunciato uno, un 43enne di Nola già noto alle forze dell'ordine.I carabinieri della stazione di Saviano stavano redigendo un verbale nei suoi confronti in quanto lo avevano sorpreso ad esercitare l'attività abusiva e lui ha dato generalità false: oltre alla contravvenzione è scattata quindi la denuncia per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsa attestazione sulle proprie generalità a un pubblico ufficiale. A Saviano, ma anche nei pressi dei cimiteri di, i carabinieri hanno sanzionato altri otto guardamacchine abusivi elevando a ognuno sanzioni al codice della strada per 771 euro arrivando quindi a un totale di 6.168 euro.